Fernando Garea, tras el ingreso de Ábalos en Soto del Real: "Se puede decir que su defensa y su actuación ha sido muy torpe"

Fernando Garea analiza en este vídeo el ingreso en prisión de José Luis Ábalos en Soto del Real. El periodista critica su actuación, asegura que habría sido más prudente renunciar al escaño desde un principio.

En este vídeo de La Roca, Fernando Garea opina sobre el ingreso en prisión en Soto del Real de José Luis Ábalos. "Se puede decir que su defensa y su actuación ha sido muy torpe", comenta el periodista. "Si él hubiera renunciado al escaño, además de hacer un servicio a España, le hubiera ido mejor", apostilla Garea.

Según el colaborador de La Roca, si Ábalos, cuando saltó la noticia de su implicación en la trama, hubiera dejado el escaño en el Congreso, "se hubiera retrasado el juicio" debido a que este habría pasado a manos de la Audiencia Nacional, la cual "tiene más carga de trabajo y hubiera ido más lento".

Por otro lado, señala que de esa forma "no habría perdido la indemnización a la que tenía derecho como exdiputado, aproximadamente creo que son 60.000 euros".

