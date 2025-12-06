Ahora

Diferencias salariales

UGT denuncia desigualdades salariales en educación: un profesor puede ganar 500 euros menos según la región donde imparta clases

Un informe de UGT revela grandes diferencias salariales entre los docentes según la comunidad autónoma donde trabajen. Los sueldos no guardan relación con el coste de vida de cada región y las brechas aumentan especialmente entre el profesorado de Secundaria.

Un informe de UGT muestra que muchos docentes cobran sueldos muy distintos según la comunidad autónoma donde imparten clase. Según el sindicato, el sueldo de los profesores no sigue una lógica con el coste de vida de donde imparten las clases, lo que provoca desigualdades entre profesionales que realizan el mismo trabajo.

En Primaria, un profesor que empieza su carrera puede cobrar 2.312 euros al mes en Asturias, mientras que en Euskadi alcanza los 2.858 euros brutos. En Secundaria, la brecha es aún mayor: 2.626 euros en Asturias, frente a 3.309 euros en Euskadi.

El mapa salarial sitúa a Euskadi y Cantabria como las comunidades que mejor pagan, tanto en Primaria como en Secundaria. En el otro extremo, Asturias aparece como la comunidad que peor retribuye a sus docentes en los primeros años de carrera.

También destacan los casos de Madrid (2.474 euros) y Cataluña (2.400 euros), regiones donde el coste de vida es más alto, pero cuyos profesores se sitúan por debajo de la media salarial nacional.

