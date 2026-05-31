Revilla cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones: "Esto está acabado"

El expresidente de Cantabria reflexiona sobre la delicada situación del PSOE y del Gobierno y cree que es necesario que haya un adelanto electoral.

Miguel Ángel Revilla conecta con el plató de La Roca desde la Feria del Libro para analizar la delicada situación que atraviesa el PSOE y el Gobierno en general y se muestra estupefacto: "Estamos asistiendo a un espectáculo terrible y hay que analizar la condición humana y qué tipo de políticos tenemos".

El expresidente cántabro apunta "a los casos que cada uno tiene de corrupción" y asegura que "los argumentos cuando tienen que dar explicaciones de ellos son los mismos". "Y solamente sale la punta del iceberg", lamenta, para después calificar la situación como "un vertedero donde la basura que hay hoy la tapará la de mañana".

Nuria Roca le pregunta si cree que debería haber elecciones -ya sea a través de una moción de censura o un adelanto electoral- después las últimas informaciones que salpicarían al PSOE en varias causas judiciales. "Yo creo que esto está acabado", responde sin dudar.

Revilla cree que de todas estas "coyunturas" la más grave es haber estado "casi una legislatura entera sin Presupuestos". "Yo hubiera dimitido fulminantemente", asegura. "Esto ya es razón más que sobrada para convocar nuevas elecciones", comenta, para después destacar que esta sería "la lógica que tendría cualquier ciudadano normal".

"Como me considero una persona normal digo que esto está acabado y que lo mejor que podría hacer (Pedro Sánchez) es convocar elecciones", concluye.

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