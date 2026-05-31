Cruz Morcillo detalla cómo se infiltraron los agentes que resolvieron el caso de Francisca Cadenas en Hornachos: "Contrataron al hermano mayor"

La periodista Cruz Morcillo, quien ha seguido de cerca la investigación de la desaparición en Hornachos (Badajoz) Francisca Cadenas, explica en La Roca cómo se infiltraron los agentes que lograron resolver el caso.

El caso de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en mayo de 2017, ha quedado finalmente esclarecido tras años de incertidumbre y sufrimiento para su familia. Para resolverlo, la Guardia Civil llevó a cabo una de las investigaciones más complejas desarrolladas en España en los últimos años.

Ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre las técnicas empleadas por la Unidad Central Operativa (UCO) para avanzar en el caso. Así lo explica en La Roca la periodista Cruz Morcillo, una de las profesionales que ha seguido más de cerca la investigación.

Según una información publicada por el diario Hoy, varios agentes habrían trabajado infiltrados en el entorno de los principales sospechosos con el objetivo de ganarse su confianza y obtener información relevante sobre el paradero de Francisca Cadenas.

Las informaciones apuntan a que "dos agentes de la UCO" fueron hasta el municipio, alquilaron una finca y observaron cuáles eran las "habilidades" de los sospechosos. Así descubrieron que "el hermano mayor era un experto tractorista", por lo que diseñaron una estrategia de aproximación: "Alquilan una finca, en connivencia con una empresa que se dedica a maquinaria pesada y a tractores, en connivencia con la UCO, y le contratan como tractorista".

Según Morcillo, el propósito de esta operación era estrechar la relación con los principales sospechosos, una pieza clave en este tipo de investigaciones. La infiltración habría servido, entre otras cosas, para facilitar la instalación de los micrófonos que posteriormente captaron las conversaciones en las que los dos hermanos hablaban presuntamente del asesinato de Francisca.

"¿Quién entra en la casa? Un amigo. ¿Y quién es ese amigo? Una persona vinculada a la UCO sin que ellos lo sepan. Todo apunta a que fue así", explicó la periodista.

La clave de estas operaciones es ganarse la confianza de la persona investigada, algo "fundamental para buscar los puntos débiles de la persona que es sospechosa".