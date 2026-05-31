Page echa por tierra la teoría de la conspiración y redobla su defensa del Estado de Derecho tras la causas del PSOE

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha muestra su apoyo a todos los que "están sufriendo ataques" por hacer su trabajo como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional... tras una semana de constantes informaciones después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Leire.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha expresado su desacuerdo con la teoría de la conspiración socialista durante un discurso en Cuenca. En respuesta a compañeros de partido, incluido Pedro Sánchez, que acusan a la derecha y ultraderecha de intentar desestabilizar al Gobierno, Page ha mostrado su apoyo a los jueces y fuerzas del orden, tras la reciente intervención de la UCO en la sede socialista de Ferraz y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Page defiende que la democracia no debe buscar culpables externos y reafirma su apoyo al Estado de Derecho, subrayando que España no es un "Estado fallido".

Emiliano García-Page no compra la teoría de la conspiración socialista. El presidente de Castilla- La Mancha, que dado un discurso este domingo en Cuenca por el día de su comunidad, no ha dudado en responder a todos sus compañeros de partido, incluido Pedro Sánchez, que han acusado a la derecha y la ultraderecha de intentar tumbar al Gobierno y se ha mostrado de la mano de los jueces.

"Quiero demostrar un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo, al Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional...", ha espetado Page tras la entrada de la UCO en la sede socialista de Ferraz y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Para Page, "la democracia, después de 50 años, no tiene que buscar responsabilidades fuera de ella". "Lo que tenemos es lo que hemos elegido", ha lanzado, para mostrar su defensa "a ultranza" de las instituciones "gobiernen unos o gobiernen otros", redoblando su apoyo total al Estado de Derecho.

El líder de Castilla-La Mancha, además, ha culminado su intervención diciendo que aunque "algunos tengan problemas", eso no significa que España sea un "Estado fallido".

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