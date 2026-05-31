Elizabeth Duval, tajante con los implicados en el caso Leire: "Disfrazar tu corruptela como defensa de la democracia es dañar a la izquierda"

La filósofa Elizabeth Duval, excoordinadora de comunicación de Sumar, analiza en La Roca las consecuencias del caso Leire Díez que salpica al PSOE y decepciona a gran parte de la izquierda.

La filósofa y escritora Elizabeth Duval se muestra contundente en La Roca al calificar como "profundamente despreciable" lo que están arrojando las informaciones acerca del caso Leire. Duval considera muy grave "disfrazar lo que realmente son corruptelas de estos individuos como Santos Cerdán, que son en beneficio personal, como si fuera una pelea por la democracia".

La colaboradora cree que ya no es tan creíble hablar de 'lawfare' o "conspiración" como era antes "porque esa es exactamente la misma defensa que hizo Santos Cerdán cuando él decía que esto lo estaban haciendo porque se había reunido con Puigdemont o Bildu" y en realidad, afirma, lo que hacía era "llevarse comisiones y mordidas". "No estaba peleando por ningún tipo de democracia", recalca en el programa de laSexta.

"Flaco favor está haciendo a los casos reales y existentes de prevaricación en jueces donde realmente se ha perseguido a personas con motivos políticos", les afea. Así, considera que "disfrazar su corruptela como una defensa de la democracia es un daño enorme, perverso y reputacional muy, muy grande para una parte de la izquierda".

"No son defensores de la democracia, son corruptos", concluye.

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