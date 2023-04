Barbara Rey estrena 'Una vida Bárbara', una serie en la que desgrana algunos de los detalles de su relación con Juan Carlos I, entre otros aspectos de su vida privada. Una docuserie que le está sirviendo, según ha explicado en La Roca, "de una terapia muy grande": "Había cosas que nunca había verbalizado, ni siquiera con las personas de confianza, y mucho menos con mis hijos".

"Ninguna de las personas que hayan estado con él, que me imagino que han sido unas cuantas más, nunca han hablado como he hablado yo, con la mayor naturalidad... es que para mí no es que haya sido normal, pero tampoco es tan sorprendente como puede ser para vosotros", ha explicado en relación a su romance con el rey emérito, Juan Carlos I.

Además, ha confesado sentir "cierto alivio" porque "estaban siempre dando información errónea": "La única que sabía lo que había pasado era yo, pero aquí llevan muchas personas hablando muchos años de este tema que han estado viviendo de ello". Asimismo, ha hablado en La Roca sobre cómo ha vivido estar siempre en el foco. "Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahora, por ejemplo, me sorprende que personas que casi no me conocían porque soy de otra generación se han ido dando cuenta de mi trayectoria profesional", ha aseverado la actriz.