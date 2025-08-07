Gonzalo Miró lanza una crítica a los bajos sueldos: "Una empresa que paga 1.000 euros a un empleado probablemente está recibiendo más dinero de él"

Gonzalo Miró responde a las declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien defendió que los trabajadores deberían cobrar el sueldo bruto y encargarse personalmente del pago de sus cotizaciones sociales.

En La Roca, Gonzalo Miró y Antonio Naranjo debatieron sobre las polémicas declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien afirmó que los trabajadores "deberían cobrar el sueldo bruto".

Miró criticó esta idea, advirtiendo que "pedir que las empresas paguen el salario bruto directamente a los empleados puede ser hasta peligroso". Propuso una vuelta de tuerca: "¿Y si fuera al revés? Que el trabajador reciba el beneficio real que genera en la empresa y luego pague a la empresa su parte. A ver qué opinarían".

Naranjo intervino para recordar que ese sistema ya existe y se llama "salario". Pero Miró no estaba convencido: "¿Que el salario equivale a lo que produce el trabajador? Eso es un chiste". Naranjo defendió que el salario representa la participación del empleado en la plusvalía que genera.

Miró no se mostró convencido, respondiendo: "No es verdad, una empresa que paga 1.000 euros a un empleado, probablemente está recibiendo más dinero de ese empleado".

