'Rafaela y su loco mundo', la nueva serie original de Atresplayer, disponible a partir del 15 de febrero

La Roca se cuela en la premier de 'Rafaela y su loco mundo', la nueva serie original de Atresplayer que se estrena este domingo 15 de febrero. La ficción, creada por Aníbal Gómez, cuenta con ocho episodios autoconclusivos de unos 20 minutos cada uno que se estrenarán cada domingo.

Rafaela es una adolescente que vive en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Junto a sus amigas Corpus, Chelo y Debo, y sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente.

De esta forma, Atresplayer abre las puertas a un universo nuevo y único donde lo absurdo y lo excéntrico son los grandes protagonistas. La protagonista Rafaela, interpretada por Íngrid García-Jonsson, y sus tres grandes amigas, a las que dan vida Carlos Areces, Joaquín Reyes y el propio Aníbal Gómez, tienen como objetivo salvar el mundo como adolescentes antes de llegar a la edad adulta. Una serie que transportará al espectador a la infancia y en la que vivirán una aventura en cada episodio.

Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto. La ficción cuenta, además, con personajes episódicos y cameos de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

