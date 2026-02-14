Juan del Val sale en defensa del emérito tras los rumores sobre su estado de salud: "Le sienta mal leer que está a punto de morir"

El rey emérito, don Juan Carlos, rompe el silencio sobre su salud en declaraciones a la revista ¡Hola!. Tras los rumores, asegura que se encuentra bien y se cuida diariamente. Todos los detalles en este vídeo de La Roca.

Tras los constantes rumores sobre su estado de salud, el rey emérito ha concedido unas declaraciones a la revista ¡Hola! para aclarar en qué situación se encuentra.

"Que dejen de matarme", ha declarado don Juan Carlos. "Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días", ha añadido el emérito a la revista.

Desde La Roca, Juan del Val ha considerado que estas declaraciones son "normales" debido a los constantes rumores sobre la salud del rey. "Tiene que molestar el estar leyendo constantemente sobre ti que estás a punto de morir", ha comentado el colaborador.

"Tiene que sentar muy mal, es normal que lo desmienta", ha defendido Juan del Val, explicando que es comprensible que el rey quiera aclarar su situación ante tantas especulaciones.

