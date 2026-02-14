Nuria Roca y Juan del Val celebran San Valentín con un romántico beso en directo

En este vídeo de La Roca, Juan del Val y Nuria Roca celebran a su manera el Día de los Enamorados en directo. "Con esto tenemos hasta las ocho de la tarde, que nadie más vaya a pronunciar la palabra 'amor'", comenta la presentadora.

Nuria Roca arranca La Roca una tarde de sábado más, pero hoy es un día especial por San Valentín. Sin embargo, la presentadora confiesa que ella no es de celebrar esta fecha.

"Jamás he celebrado el Día de los Enamorados. ¿Por qué hay que celebrarlo", comenta Nuria Roca. A lo que Juan del Val le contesta con un poco de ironía: "A ver si ahora vamos a decir eso de 'yo celebro San Valentín todos los días'".

Tras decir esto, el colaborador se levanta de su silla para acercarse a Nuria Roca y darle un romántico beso para celebrar en directo el Día de los Enamorados, sorprendiendo a todos los presentes en el plató.

"Con esto tenemos hasta las ocho de la tarde, que nadie más vaya a pronunciar la palabra 'amor'", pide la presentadora, levemente sonrojada, antes de continuar con el programa entre risas.

