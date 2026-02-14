Pantallas en la intimidad: el 43 % de las parejas han llegado a discutir por el uso del móvil en la cama

El móvil se ha convertido en el tercer miembro de muchas parejas. Un estudio revela que las pantallas entran en el dormitorio, reducen las conversaciones y provocan discusiones. Todos los detalles en este vídeo de La Roca.

El enemigo de la intimidad en pareja ya no está fuera de casa, sino en la mesilla de noche. Según el Estudio Intimidad y Pantallas, en el 60 % de los dormitorios españoles, la última luz que se apaga corresponde a la de un dispositivo móvil.

Está demostrado que el 70 % de las parejas hace uso de las pantallas antes de irse a dormir. Una situación que provoca que un 46 % de las personas se sienta invisible para su pareja, mientras que un 37 % siente culpa por dedicar más tiempo al móvil que a pasar tiempo de calidad con su novio o novia.

Esto se traduce en menos conversación. Una de cada tres relaciones asegura que ya no hablan antes de irse a dormir, y casi la mitad de los encuestados comenta que mira el móvil con su pareja al lado mientras esta habla.

Tras estos resultados, el estudio estima que el 43 % de las parejas han llegado a discutir por el uso del móvil en la cama. Una cifra que refleja cómo las pantallas están ganando espacio incluso en los momentos más íntimos del día.

