Benjamín Prado: "El acoso no es de derechas ni de izquierdas, es un mal social que está en todas partes"

En los últimos días ha trascendido un presunto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles a una exconcejala del PP. En su momento, el Partido Popular de Madrid decidió archivar el expediente sin llegar a llamar a declarar a la exedil.

Esta semana, varios cargos del PP, tanto a nivel nacional —como Alberto Núñez Feijóo— como autonómico, entre ellos Alfonso Serrano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, pasaron de negar las acusaciones a señalar un supuesto chantaje de la exconcejala a Manuel Bautista, una versión que fue desmentida pocas horas después.

Desde La Roca, Benjamín Prado se mostró muy crítico con la gestión del caso. "El acoso no es de derechas ni de izquierdas, es un mal social que está en todas partes", lamenta el colaborador, y añade que "es algo que por desgracia se erradica lentamente".

Prado considera además que los partidos políticos deben actuar con rapidez cuando aparece una denuncia de este tipo dentro de sus filas. "Tienen que tener reacciones no tan tibias como las que tuvo el Partido Socialista con el señor Salazar, ni tan desastrosas como la que ha tenido el Partido Popular con el alcalde de Móstoles", opina.

