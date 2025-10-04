Prado contesta a Almeida sobre sus declaraciones acerca del síndrome postaborto: "Hay gente que sigue en el nacionalcatolicismo"

José Luis Martínez-Almeida trata de distanciarse de Vox tras respaldar una controvertida propuesta sobre el llamado "síndrome postaborto". Desde La Roca, el escritor Benjamín Prado critica al alcalde por difundir información sin evidencia científica y con raíces conservadoras.

José Luis Martínez-Almeida intenta ahora distanciarse de Vox, después de que él y su equipo respaldaran la propuesta de la ultraderecha para obligar a informar, o mejor dicho de desinformar, a aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo sobre el "síndrome postaborto". Se trata de un supuesto trastorno cuya existencia no tiene evidencia científica, como ha admitido el propio alcalde este jueves, aunque insiste en que "hay que proporcionar información".

Desde La Roca, el escritor y colaborador Benjamín Prado critica las declaraciones del edil madrileño: "Hay gente que sigue en el nacionalcatolicismo, que sigue pensando que abortar es un pecado o un vicio que cometen las mujeres".

Asimismo, señala que la idea del 'síndrome postaborto' "sale de un alcalde del Partido Popular, que es el señor Almeida, que tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento y que no le debe nada a Vox. Es una iniciativa propia", asegura Prado.

"Es el mismo alcalde que quitó de un mural unos versos de Miguel Hernández... es el mismo que cuando murió Almudena Grandes dijo que no merecía en absoluto, según su criterio, ser hija predilecta de la ciudad de Madrid. Es el mismo que siempre se equivoca en la misma dirección", critica Benjamín Prado.

"Isabel Díaz Ayuso y Almeida están todo el día de la ETA a la fruta y de la fruta a la ETA y se pierden por el camino con cosas de otro siglo", reflexiona el colaborador de La Roca.

