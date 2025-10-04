Juan del Val: "La actitud de Juanma Moreno cuando sale a dar explicaciones es buena"

La Consejería de Salud de Andalucía ha pasado de reconocer cinco casos de retrasos en la detección del cáncer de mama a 2.000 en pocos días. Juan del Val analiza la situación y la respuesta del Gobierno andaluz.

La Consejería de Salud andaluza ha pasado de admitir cinco casos de retrasos en la detección del cáncer de mama a 2.000 en pocos días. Sin embargo, la responsable de Sanidad en Andalucía, Rocío Hernández, se mantiene en su puesto.

Desde La Roca, Juan del Val ha querido dar su opinión sobre lo que está pasando en Andalucía. "Todo el mundo que tiene que dimitir dice que 'eso sería lo fácil'... pues adelante. Creo que quien tiene que dimitir es el responsable, sea quien sea", comenta el colaborador.

Sin embargo, añade que antes hay que saber bien quién es el responsable y qué es lo que ha sucedido. "Todo lo que cuentan, que si ha habido un fallo en la comunicación a los pacientes, creo que también hay un fallo de comunicación a la hora de explicar lo que ha pasado… es demasiado confuso", apunta Juan del Val.

Asimismo, valora las explicaciones sobre la polémica del presidente de la Junta de Andalucía como positivas. "La actitud de Juanma Moreno cuando sale a dar explicaciones es buena y dice una frase que me parece interesante: 'Vamos a ver qué ha pasado y luego tomaremos decisiones'. Es algo demasiado grave para que todo el mundo continúe en su puesto diciendo que lo fácil es dimitir, hay demasiado ego en esa frase", señala Juan del Val.

