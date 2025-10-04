Ahora

Una empresaria, tajante con el absentismo laboral: "Estoy diagnosticada de ansiedad y sigo trabajando hasta las diez de la noche"

La salud mental se ha convertido en la segunda causa de absentismo laboral en España, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Desde La Roca, Natacha Gascón, empresaria, explica cómo sigue trabajando pese a sus problemas de ansiedad.

Ella es Natacha Gascón, gerente de Bernimabel, empresa encargada de distribuir fruta y verdura y que actualmente tiene 25 trabajadores a su cargo. Aunque asegura que su grupo de empleados es muy bueno y apenas tiene bajas, critica el absentismo laboral.

"Yo estoy diagnosticada de ansiedad y sigo trabajando desde las cuatro (de la madrugada) hasta las diez de la noche", apunta Gascón, y deja claro que aunque ella lo haga, no significa que su equipo tenga que hacer lo mismo.

"No significa que esté en contra de las bajas, de lo que estoy en contra es de los getas, de la gente que le echa morro", añade la empresaria.

