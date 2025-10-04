La Roca se infiltra en una mafia de expoliadores arqueológicos: "Me pidieron un ataúd de mármol de la época romana"

En este vídeo de La Roca, el equipo del programa liderado por Pablo Gilarranz se infiltra en una mafia de expoliadores arqueológicos que venden tesoros romanos en el mercado negro. "Cualquier persona que entienda… cualquier arqueólogo. Se vuelve loco", asegura un vendedor.

El equipo de investigación de La Roca consigue introducirse en una mafia de expoliadores arqueológicos que se dedican a encontrar tesoros de la época romana para luego venderlos en el mercado negro. En este vídeo, Pablo Gilarranz, periodista de investigación, acompaña a uno de ellos en su día a día.

Este 'pitero', como se les conoce en la jerga a quienes usan detectores de metales para el expolio, explica que todo lo que encuentra lo vende a personas adineradas: "Voy a la gente que tiene dinero, políticos, personas que no te puedes ni imaginar".

"Se busca el tema de oro, bronce… un día un mosaico. A mí me pidieron el otro día un ataúd de mármol de la época romana", reconoce ante el periodista mientras se dirigen al que será su nueva 'mina de oro', donde encuentran varios metros de mosaico romano. "Cualquier persona que entienda… cualquier arqueólogo. Se vuelve loco", asegura mientras limpia la zona.

El trabajo de este 'pitero' lo realiza en riguroso silencio. Siempre que sale a explorar una zona nueva lo hace sin su equipo, que normalmente consiste solo en un detector de metales. De esta forma, si se encuentra con la Guardia Civil, pasa más desapercibido.

