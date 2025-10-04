Ahora

Reportaje de investigación

La Roca se infiltra en una mafia de expoliadores arqueológicos: "Me pidieron un ataúd de mármol de la época romana"

En este vídeo de La Roca, el equipo del programa liderado por Pablo Gilarranz se infiltra en una mafia de expoliadores arqueológicos que venden tesoros romanos en el mercado negro. "Cualquier persona que entienda… cualquier arqueólogo. Se vuelve loco", asegura un vendedor.

La Roca se infiltra en una mafia de expoliadores arqueológicos: "Me pidieron un ataúd de mármol de la época romana"

El equipo de investigación de La Roca consigue introducirse en una mafia de expoliadores arqueológicos que se dedican a encontrar tesoros de la época romana para luego venderlos en el mercado negro. En este vídeo, Pablo Gilarranz, periodista de investigación, acompaña a uno de ellos en su día a día.

Este 'pitero', como se les conoce en la jerga a quienes usan detectores de metales para el expolio, explica que todo lo que encuentra lo vende a personas adineradas: "Voy a la gente que tiene dinero, políticos, personas que no te puedes ni imaginar".

"Se busca el tema de oro, bronce… un día un mosaico. A mí me pidieron el otro día un ataúd de mármol de la época romana", reconoce ante el periodista mientras se dirigen al que será su nueva 'mina de oro', donde encuentran varios metros de mosaico romano. "Cualquier persona que entienda… cualquier arqueólogo. Se vuelve loco", asegura mientras limpia la zona.

El trabajo de este 'pitero' lo realiza en riguroso silencio. Siempre que sale a explorar una zona nueva lo hace sin su equipo, que normalmente consiste solo en un detector de metales. De esta forma, si se encuentra con la Guardia Civil, pasa más desapercibido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Esperanza en Gaza por el plan de Trump: "Estamos hartos del hambre, nos alegra que termine la guerra"
  2. Montero habla de "colapso del sistema sanitario" tras las agónicas esperas de las víctimas del cribado de cáncer de mama
  3. Lenguaje en clave, sobres que no cuadran y 60.000 euros en B: Ábalos dice que "las chistorras" son "algo que hacían" en el bar de Koldo
  4. Nuevas denuncias al campamento de Bernedo hablan de monitores que tuvieron relaciones sexuales frente a menores y de otro que paseó desnudo
  5. La abolición de la prostitución, a debate: "Me convertí en un objeto sexual por 150 euros la hora"
  6. Ocho heridos, tres de ellos graves, tras la explosión de una embarcación en el puerto deportivo de Fuengirola