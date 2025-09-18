Benjamín Prado responde a Ayuso: "Netanyahu es una de las muchas cosas que no sabe"

Tras las protestas contra el genocidio en Gaza, que tuvieran lugar durante La Vuelta, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que otorgará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al ganador de dicha competición deportiva.

Isabel Díaz Ayuso ha intentado dejar en evidencia, de nuevo, al Gobierno socialista después de la polémica generada por las protestas contra el genocidio en Gaza que tuvieron lugar durante La Vuelta ciclista a España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a premiar al ganador de la última edición de la Vuelta ciclista a España con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. "No merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron", ha expuesto durante la Asamblea de Madrid. Además, también ha anunciado que otorgarán a la organización de dicho evento deportivo la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

"Esa sí que es una estrategia buena para no hablar de lo que pasa en el metro de Madrid", ironiza Iñaki López. La tensión se ha mantenido durante toda la sesión debido a la batalla dialéctica entre Ayuso y la oposición. Estos han acusado a la presidenta madrileña de estar del lado de Israel y le han mostrado una bandera de Palestina para explicarle qué significan sus colores.

Ayuso, por su parte, ha usado el recurso de la kale borroka para responder a la oposición. Benjamín Prado afirma que es "muy fácil ser Isabel Díaz Ayuso": "Solo tienes que decir lo contrario a lo que dice todo el mundo, mirar para otra parte y, entonces, lo tienes hecho".

El escritor, tras ver las imágenes de la asamblea, responde a una afirmación de la presidenta madrileña que dice no saber quién es Netanyahu. "Es una de las muchas que no sabe, pero, en este caso, ojalá sea verdad", añade, "ojalá no sepa quién es y no sepa lo que está haciendo". El escritor indica que, si Ayuso lo sabe, "realmente, habría que pensar que mirar para otra parte te convierte en cómplice de lo que no quieres ver".