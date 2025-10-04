El PSOE carga contra el PP por sus declaraciones sobre el "síndrome post aborto" y acusa a Almeida de alinearse con Vox

Los detalles María Jesús Montero ha lanzado un dardo directo a los 'populares' en un acto que ha compartido con José Luis Rodríguez Zapatero este sábado: "Como si cuando una toma una decisión respecto a su maternidad no lo hubiera pensado. Es ofensivo".

El Partido Popular y Vox han generado controversia al apoyar una propuesta para informar sobre un inexistente "síndrome post aborto" a mujeres que decidan interrumpir su embarazo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, intentó calmar la situación afirmando que no hay evidencia que respalde esta teoría y aclaró que la información será proporcionada por profesionales. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro Óscar López criticaron duramente las declaraciones de Almeida. Este debate ha impulsado al Gobierno a proponer blindar el derecho al aborto en la Constitución para evitar retrocesos, aunque el PP critica esta iniciativa.

El Partido Popular y Vox se han visto envueltos en una de las mayores polémicas de los últimos días. Los partidos liderados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal respaldaban la propuesta de la ultraderecha para obligar a "informar" sobre un supuesto "síndrome post aborto" a las mujeres que decidieran interrumpir su embarazo. Un trastorno que nada tiene que ver con la realidad ni está ligado a ningún estudio científico.

Pese a que la polémica ya estaba a flor de piel, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, intentó calmar las aguas asegurando que no existía evidencia que respaldara su teoría. Diferentes personalidades han reaccionado a estas palabras, entre ellas, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero o el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

"Nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que ellas estimen adecuado, no se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid, se va a poner a disposición de una mujer que se va a someter a una operación quirúrgica, en este caso un aborto, si quiere disponer de esa información", aclaró el 'popular'. Asimismo, subrayaba que "esa información no la va a dar Vox ni la va a dar el PP. En su caso se elaborará por quienes saben de esto, que son los profesionales".

Mientras, Montero lanzaba un dardo directo al a los 'populares' en un acto que compartía con José Luis Rodríguez Zapatero este sábado: "Como si cuando una toma una decisión respecto a su maternidad no lo hubiera pensado, no tuviera madurez y no tuviera capacidad de tomar una decisión por sí misma. Es ofensivo".

De su lado, Óscar López también ha cargado contra el alcalde madrileño: "Lo que le pasa a Almeida no es ningún síndrome postaborto, lo que le pasa se llama síndrome de Estocolmo, que es lo que tiene la derecha con la ultraderecha porque ha sido colonizada por Vox".

"No vamos a consentir el acoso a las mujeres madrileñas que pretende el Ayuntamiento de Madrid. No lo vamos a hacer", ha añadido el ministro para la Transformación Digital.

Blindar el derecho al aborto

Este debate ha dado pie a que el Gobierno proponga blindar el derecho al aborto en la Constitución, cuyo objetivo es "garantizar a las mujeres que no habrá nunca un retroceso", subraya el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Este proyecto ya se había planteado antes, aunque nunca se había llevado a cabo ya que según algunos políticos como Feijóo, consideran que el aborto "no es un derecho fundamental".

Al igual que el PSOE ha arremetido contra las declaraciones del alcalde de la capital, el PP no se ha quedado atrás y ha apuntado al partido liderado por el líder socialista, Pedro Sánchez: "Ahora quieren hablar de blindar la Constitución por el tema del aborto cuando están más cerca de blindar el derecho de pernada con dinero público", expone Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.