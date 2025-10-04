Natacha Gascón, empresaria, opina sobre el absentismo laboral: "Cuando llegas al trabajo, tienes que trastocar todo"

Natacha Gascón, gerente de Bernimabel, habla sobre los desafíos del absentismo laboral en su empresa de distribución de fruta y verdura. Con 25 trabajadores, explica cómo estas ausencias afectan la planificación diaria y la organización de su equipo.

"Liderar es difícil porque llega un momento que me levanto por la mañana, yo me levanto a las cuatro de la mañana para trabajar, y lo primero que miro es el WhatsApp por si hay algún chico que se ha puesto malo", comenta la empresaria, y añade que es una situación que le resulta "incómoda", sobre todo a esas horas de la madrugada, cuando según ella ya "tiene organizado todo el día".

"Llegas al trabajo y tienes que trastocar todo lo que habías hecho el día anterior", señala, y añade que en el caso de su empresa, "la ruta del que falta" la tienen que distribuir entre los demás trabajadores.

Asimismo, asegura que siempre intenta contratar a un externo para esos casos, pero es algo "difícil" debido a que tiene que pagar a esa persona más "el cien por cien del sueldo del que está de baja". "Si no lo pagase no tendría problema en contratar a uno o a dos", apostilla Natacha Gascón.

