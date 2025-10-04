Juliana García, de Global Sumud Flotilla, sobre el estado de la delegación española: "Hay tres compañeros en huelga de hambre"

Juliana García, coordinadora de movilizaciones de Global Sumud Flotilla, ha explicado en La Roca la situación de los tres integrantes españoles de la flotilla detenidos por Israel. Según ha confirmado, algunos de ellos estarían en huelga de hambre y sin contacto con el consulado.

Juliana García, coordinadora de movilizaciones de Global Sumud Flotilla, ha visitado el plató de La Roca para hablar sobre el estado de la delegación española que formaba parte de la flotilla y que este miércoles fue capturada y detenida por Israel.

"Tenemos información de que hay tres compañeros o compañeras, no sabemos, de la delegación española en huelga de hambre. Iniciaron una huelga de hambre justamente en el momento en que fueron secuestrados. No tenemos información de si hay más", explica García.

Asimismo, comenta que la información que reciben llega a través de diferentes organizaciones de juristas, que son los únicos que pueden contactar con las personas detenidas.

Por otro lado, la coordinadora denuncia que los detenidos "no están pudiendo tener interlocución directa con el Ministerio de Exteriores, las familias no están informadas por parte del consulado".

"Están en una prisión todos juntos y todas juntas", detalla Juliana, y añade que tienen problemas para acceder a la comida y para mantener unas condiciones higiénicas dignas.

No obstante, no todo son malas noticias: "El Gobierno turco ha hecho una negociación con el Gobierno de Israel que ha permitido que saliera un vuelo de Tel Aviv a Estambul con 137 personas de 15 países, ninguna de nacionalidad española".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.