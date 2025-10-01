Habla de "informar" a las mujeres
Cristina Pardo responde a Almeida sobre el 'síndrome posaborto': "Dan información que no hemos pedido y la que pedimos no la dan"
Cristina Pardo reacciona en este vídeo a las palabras de José Luis Martínez-Almeida en las que habla de "informar" a las mujeres tras aprobar el Ayuntamiento una propuesta de Vox sobre el supuesto 'síndrome posaborto', sin base científica.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta de Vox que obliga a informar a las mujeres que quieran abortar sobre el supuesto 'síndrome posaborto', una pseudociencia sin ningún tipo de evidencia científica.
Almeida se escuda en que simplemente se está dando información, que sin embargo muchos psicólogos señalan que es falsa.
"Dan información cuando no la hemos pedido y la que pedimos no nos la dan", afirma tajante Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.
Benjamín Prado, por su parte, señala que la comparación de Almeida con un prospecto "es justamente lo contrario": "Un prospecto te da información científica, probada y testada", apunta.
