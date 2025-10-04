Nuevas denuncias al campamento de Bernedo hablan de monitores que tuvieron relaciones sexuales frente a menores y de otro que paseó desnudo

Los detalles El campamento ya acumula 12 denuncias de madres y padres, y la Ertzaintza, que mantiene una investigación abierta junto a la Fiscalía de Menores, no descarta que haya más.

Los monitores del campamento de Bernedo, en Álava, se defienden de lo que consideran un linchamiento, afirmando que las acusaciones y difamaciones sobre el campamento se propagan sin cesar. No obstante, la Ertzaintza ya ha recibido una docena de denuncias de padres cuyos hijos asistieron al campamento. Los niños relataron en cartas que se les obligaba a ducharse desnudos en presencia de adultos. Además, 'El Correo' informa sobre testimonios de educadores teniendo relaciones sexuales a la vista de menores y un monitor que se exhibía desnudo. La Ertzaintza y la Fiscalía de Menores investigan los hechos sin descartar más denuncias.

Los monitores del campamento de Bernedo, en Álava, aseguran que están ante un linchamiento: "Las mentiras y las difamaciones sobre el campamento de verano continúan propagándose sin interrupción", han declarado.

Sin embargo, la Ertzaintza eleva ya a una docena las denuncias de los padres y madres de los niños apuntados este verano al campamento. Fueron varios los pequeños que escribieron cartas a sus padres, en las que les contaban que los monitores les obligaban bañarse en duchas mixtas, completamente desnudos y con adultos presentes.

A estas denuncias se añaden ahora, según avanza 'El Correo', testimonios que aseguran que dos educadores tuvieron relaciones sexuales a la vista de menores, y que otro monitor se paseaba con los genitales al aire durante una representación teatral.

Ante la acusación de agresión sexual, los monitores dicen no tener constancia: "Si hay un agresor sexual entre nosotros, nos gustaría saberlo para poder tomar medidas y, sobre todo, ponernos del lado de la persona agredida".

Mientras la Ertzaintza mantiene abierta una investigación junto a la Fiscalía de Menores, en la que no se descartan más denuncias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.