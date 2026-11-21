Al ser preguntado sobre si China es el país más poderoso del mundo, el profesor asegura que sí: "Yo creo que esta cumbre ha demostrado cómo le ha cogido la medida tanto a Putin como a Trump".

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha analizado en La Roca la histórica cumbre trilateral de China, Estados Unidos y Rusia. Los mandatarios de los tres países han participado en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tuvo lugar en la ciudad china de Shenzhen.

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping concluyeron este jueves en la primera reunión trilateral de la historia entre los líderes estos tres países. Para Rodríguez, el mejor de los casos es que la reunión se haya quedado en "una simple foto de familia", sin embargo, en "el peor de los casos es que esto sea el comienzo de una coordinación entre estos tres países que ahora tienen más en común que diferencias desgraciadamente a la hora de defender sus intereses fundamentales".

"Que Rusia se haga con Ucrania, que China acabe con Taiwán y se imponga en Asia. Y algunas migajas para Trump. Porque aquí realmente el que corta y pincha y pincha y corta es China", sostiene el profesor.

Asimismo, al ser preguntado sobre si China es el país más poderoso del mundo, Rodríguez asegura que sí: "Yo creo que esta cumbre ha demostrado cómo China le ha cogido la medida tanto a Putin como a Trump. El republicano es un líder enfermizamente vanidoso, con una increíble capacidad para rodearse de gentuza".

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