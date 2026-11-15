Pilar Vidal sorprende en La Roca con un look a lo Tina Turner en 'Mad Max': "Mi carrera de influencer está viento en popa..."

La periodista se ha levantado de la mesa para mostrar su look al completo, que incluye un original peinado, una chaqueta de pinchos y un pantalón con mucho brillo.

Nuria Roca no ha podido evitar reaccionar al comenzar La Roca al look elegido por Pilar Vidal para el programa este domingo. "Es Tina Turner en 'Mad Max", ha señalado la presentadora, a lo que Vidal ha respondido: "Ya sabes, Nuria, que mi carrera de influencer va viento en popa y yo no puedo venir aquí y sentarme cada domingo con una influencer como tú, que tienes millones, y pasar desapercibida".

Así, Roca le ha pedido que muestre su ropa y, en concreto, "el brillo del pantalón". "Impresionante", ha expresado la presentadora, quien ha contado que la periodista no estará en el programa la semana que viene porque se va de viaje a Nueva York.

"La semana que viene puedo entrar desde Nueva York", ha señalado, aunque ha reconocido que la americana de pinchos que lleva este domingo no se la puede llevar a EEUU "porque pesa un montón" y ella se va con una maleta que no factura, aunque sí volverá "facturando". "A ver, esa chaqueta pita en el detector de metales", ha comentado entonces Nuria Roca.

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