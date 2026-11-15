Bosch, sobre la investigación a TikTok por difundir abusos infantiles: "En casos extremos se puede acordar la suspensión de la red social"

El magistrado ha señalado que aunque la sede principal de TikTok está en Irlanda, "la justicia española puede realizar muchas actuaciones", como "requerir y ordenar la retirada inmediata de todos estos contenidos".

Joaquim Bosch se ha pronunciado en La Roca sobre la investigación a TikTok por difundir material de abuso sexual infantil, señalando que "la justicia española puede realizar muchas actuaciones", pese a que la sede principal de la red social esté en Irlanda, aunque ha reconocido que "es complicado porque confluye en una maraña de normas estatales e internacionales, y también de leyes administrativas y penales".

En este sentido, el magistrado ha destacado que "un juzgado de instrucción puede incluso en casos extremos acordar la propia suspensión de la red social en España", ya que, ha dicho, "las víctimas, los receptores y los usuarios están en España, aunque la red tenga su sede central fuera".

"No es nada fácil, por supuesto, acordar una suspensión general y seguramente sería desproporcionada, pero desde luego lo que sí que puede hacer ya un juzgado de instrucción es requerir y ordenar la retirada inmediata de todos estos contenidos que atentan contra los derechos de menores y contra muchos más bienes jurídicos", ha indicado.

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