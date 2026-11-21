En 2025 nacieron en España 321.684 niños. De ellos, 3.142 recibieron el nombre de Mateo, el más elegido entre los niños, mientras que Sofía lidera el ranking femenino con 3.596 recién nacidas. El podio lo completan Hugo y Martín entre los niños, y Lucía y Julia entre las niñas.

El INE ya tiene la lista de los nombres más elegidos para los bebés nacidos en 2025 y hay dos que se llevan la corona: Mateo y Sofía. Una clasificación que ha despertado la curiosidad en el plató de La Roca, donde Juan del Val ha confesado que tiene una utilidad muy particular.

En 2025 nacieron en España 321.684 niños. De ellos, 3.142 recibieron el nombre de Mateo, el más elegido entre los niños, mientras que Sofía lidera el ranking femenino con 3.596 recién nacidas.

Asimismo, este podio lo completan Hugo y Martín entre los niños, y Lucía y Julia entre las niñas.

Un ranking que ha despertado el interés de Juan del Val, que ha explicado para qué utiliza él este tipo de listas: "Para los nombres de la novela. Miro alguno y digo: 'Ah, esto', y ya está".

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