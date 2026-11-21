Valeria Vegas coincide en que debe ser atractivo, aunque matiza que "tampoco demasiado guapo", mientras que Nuria Roca apunta a otra cualidad fundamental: "Tiene que ser magnético".

El universo de 'James Bond' prepara una nueva etapa con Robert Pattinson como protagonista, un fichaje que ha generado debate en La Roca sobre qué debe tener un actor para encarnar al mítico agente 007.

Por su parte, Valeria Vegas ha destacado lo icónico que es el personaje, capaz de trascender la pantalla hasta hacernos creer que existe realmente. La nueva etapa de la saga estará protagonizada por Robert Pattinson, conocido por su papel en 'Crepúsculo' y por interpretar al último Batman.

Su elección no habría sido sencilla. El actor tuvo que superar un casting en el que incluso Jeff Bezos llegó a opinar. En un primer momento, el empresario prefería una cara menos conocida para el personaje, pero finalmente quedó convencido por la prueba de Pattinson.

En el plató de 'La Roca' también han debatido sobre qué requisitos debe reunir un buen James Bond. Juan del Val, que reconoce no ser especialmente fan de la saga aunque ha visto todas sus películas, lo tiene claro: "Me parece que tiene que ser guapo. Me parece que tiene que ser un tipo duro y transmitir potencia".

Valeria Vegas coincide en que debe ser atractivo, aunque matiza que "tampoco demasiado guapo", mientras que Nuria Roca apunta a otra cualidad fundamental: "Tiene que ser magnético".

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