Abel Caballero: "El PP no quiere la Navidad de Vigo porque es bueno para la ciudad; ganamos todas las denuncias"

El alcalde de Vigo ha asegurado que "hay ruido político" de quienes se quejan de Navidad de Vigo. "Un ejemplo del éxito es que mi lista tiene 19 concejales y la del PP cinco", ha señalado.

Abel Caballero ha afirmado que hay "mucho ruido político" respecto a la Navidad de Vigo. "Es un inmenso ruido político. El Partido Popular no quiere la Navidad de Vigo porque es muy bueno para la ciudad", ha expresado el alcalde, a lo que ha añadido: "Tenemos denuncias y las ganamos todas".

En este sentido, Caballero ha destacado que "un ejemplo de éxito" es que su lista "tiene 19 concejales y la del PP cinco". "Yo nunca he escuchado a Feijóo decir que la Navidad de Vigo es buena porque no le agrada que estemos triunfando y de la forma en que lo estamos haciendo como ciudad, gobernando yo la ciudad. Y lo mismo pasa con Rueda", ha criticado.

Así, el alcalde de la ciudad gallega ha insistido en que "nunca hablan de la Navidad de Vigo", pese a que "multiplica el número de visitantes de la Navidad de Vigo". "La ciudad se enfada cuando ven que no se atiende esto tan extraordinario que está pasando, porque recibir millones de personas en esta ciudad que no era turística y ahora es una ciudad turística con nivel de lleno total de todos los hoteles es una enorme riqueza", ha defendido.

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