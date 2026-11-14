Juan del Val reacciona a un titular suyo sobre qué desayuna: "Pero me queréis dejar en paz"

El escritor ha afirmado que hizo la declaración hace más de un año y que ya no desayuna lo que reza el titular de la noticia.

Nacho García ha realizado una recopilación de declaraciones de famosos desvelando qué desayunan todos los días y en esa recopilación se encuentra Juan del Val.

"Desayuno tostadas de pan de centeno, casi quemadas con aceite de oliva de virgen y sal, un vaso de agua muy fría y un café solo", reza el titular de la entrevista que dio. "Yo digo que esto es mentira, yo esto no me lo creo, yo esto no me lo creo, me la juego o a lo mejor me estoy equivocando, yo digo que esto no puede ser", señala el colaborador.

Por ello, el escritor ha explicado que esa entrevista es antigua: "Yo hice una entrevista para la promoción de Vera, estoy hablando de octubre del 25. ¿Qué desayunas? Y dije esto, que era lo que yo desayunaba. Y lo he visto publicado como unas 20 veces después, cada mes sale Juan del Val desayuna a tostadas.

"Pero me queréis dejar en paz. Es que es una entrevista de octubre del 25 y estamos en noviembre del 26 y no para de salir eso. Yo he hecho declaraciones que he hecho hace dos años y como si se los hubiera hecho ayer. Aquel día me lo desayuné y te voy a decir por qué porque se hizo esa entrevista en el sitio donde ponen tostadas de centeno", ha sentenciado concluyendo que este sábado ha desayunado un café solo.

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