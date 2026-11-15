Los consejos de Camarero de cara al Black Friday: "La inteligencia artificial nos puede decir si realmente un producto está rebajado"

El periodista económico ha recomendado a la gente que se ponga "una alerta para ver si un precio baja o no" y "comprobar el historial de cómo han evolucionado los precios".

El 27 de noviembre es el Black Friday, pero ya hay empresas que invitan a "adelantarse" a esta fecha con descuentos. José María Camarero ha señalado que esto está haciendo que las rebajas "estén dejando de ser tan atractivas como lo eran antes". Y ante la duda de si es mejor comprar algo ahora o esperar al 27, el periodista económico ha recomendado: "Si hay oferta, si estás interesado y tienes el dinero para hacerlo, yo lo haría ya".

En este sentido, Camarero ha reconocido que hay empresas que hacen "trampas" inflando un precio para que luego parezca que con el Black Friday ha bajado. "Pero igual que las plataformas tienen esa ventaja, nosotros tenemos una que se llama la inteligencia artificial", ha manifestado, tras lo que ha destacado: "Si ponemos en nuestro móvil la inteligencia artificial, nos puede decir si un producto que vamos a comprar tiene realmente una rebaja".

Además, el periodista ha subrayado que antes "era muy complicado" comprobar esto cuando se iba a una tienda, pero ahora se puede hacer gracias "al historial de cómo han evolucionado esos precios". "Para eso es importantísimo la inteligencia artificial y, además, podemos ponernos alertas de precio para ver si bajan y aprovechar las nuevas suscripciones a cualquier plataforma, por las que ofrecen descuentos", ha expresado.

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