Juan del Val, tajante con Salazar y el PSOE: "Aquí lo que ha sucedido es un encubrimiento de un acoso por su proximidad a Sánchez"

"Cuando esto se denuncia, pasan cinco meses sin que se mueva un dedo, y solo cuando sale en la prensa es cuando se movilizan", critica Juan del Val sobre la actuación del PSOE en el caso Salazar.

El Partido Socialista se enfrenta ya a seis posibles casos de acoso sexual entre sus filas. El último apuntaría al número dos del partido en Valencia. En este vídeo de La Roca, Juan del Val opina sobre el caso de Paco Salazar.

El colaborador de La Roca recuerda las declaraciones de Pedro Sánchez sobre que "el machismo es un mal endémico de la sociedad", algo con lo que podría coincidir con el presidente. Asimismo, Juan del Val puntualiza que "el machismo no es igual que acosar", haciendo referencia a Salazar.

"Aquí lo que ha sucedido, o parece que ha sucedido, es un encubrimiento de un acoso por la proximidad de Paco Salazar al presidente del Gobierno", asegura el periodista, y añade que habría hechos "claros" sobre el tema.

"Cuando esto se denuncia, pasan cinco meses sin que se mueva un dedo, y solo cuando sale en la prensa es cuando se movilizan", critica Juan del Val, y añade que en esos meses "se le había intentado buscar una ubicación" a Salazar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí