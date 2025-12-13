Andrea Levy, sobre Junts: "Asociarse en estos momentos a la marca PSOE es algo que no les interesa en absoluto"

"En este vídeo de La Roca, Andrea Levy opina sobre el papel de Junts en los presupuestos y señala que ahora no les interesa apoyar al PSOE, ya que están centrados en evitar que Aliança Catalana les quite votos".

El Congreso de los Diputados ha rechazado nuevamente la senda de déficit y el techo de gasto para 2026. De esta forma, España seguirá un año más sin aprobar nuevos presupuestos generales en el Congreso, operando con las cuentas prorrogadas de 2023.

La clave para 'desbloquear' los presupuestos estaría en Junts; si los diputados de Puigdemont votasen a favor, sería posible que salieran adelante.

Desde La Roca, la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, señala que a Junts ahora no le conviene aliarse con el PSOE, pues, según ella, le perjudicaría en la "batalla partidista" que mantiene actualmente en Cataluña.

"Asociarse en estos momentos a la marca PSOE es algo que no les interesa en absoluto a Junts, que está en su carrera y batalla partidista contra Esquerra Republicana y Aliança Catalana", opina Levy.

