Juan del Val: "Es escandaloso. Políticamente hay una responsabilidad clarísima de la Comunidad de Madrid por lo que ha sucedido"

En este vídeo de La Roca, Juan del Val da a conocer su opinión sobre la polémica en torno a las listas de espera del Hospital de Torrejón de Ardoz: "La sanidad pública no puede ser un negocio".

Ya se ha interpuesto la primera denuncia contra el Hospital de Torrejón de Ardoz. Según explica el abogado Javier Flores en La Roca, el centro podría haber cometido delitos de prevaricación administrativa o contra la salud pública al intentar aumentar las listas de espera para obtener más beneficio.

"Lo del Hospital de Torrejón es escandaloso, te hierve la sangre", opina Juan del Val tras conocer la noticia. "La sanidad pública no puede ser un negocio", añade el colaborador.

Asimismo, comprende que los centros hospitalarios se gestionen tanto a través de empresas públicas como privadas, pero siempre deben someterse a "muchísimos controles" para que situaciones como la de Torrejón no sucedan.

"Políticamente, hay una responsabilidad clarísima de la Comunidad de Madrid por lo que ha sucedido. Si quieres ganarle dinero a un hospital público, no va a funcionar", critica el colaborador de La Roca.

