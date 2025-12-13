Edu Galán analiza el perfil de Leire Díez: "A mí como psicólogo, el personaje me resulta fascinante"

"Como pasas de ese personaje estrambótico en el que puedes decir que es una persona que tiene delirios de grandeza a una comisionista moviendo esta cantidad de dinero. ¿Cómo pasa de una cosa a la otra?", se pregunta Edu Galán.

Leire Díez, la supuesta 'fontanera' del PSOE, ha sido puesta en libertad bajo medidas cautelares tras declarar ante el juez Antonio Piña. Desde la Fiscalía Anticorrupción solo han solicitado que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del país y además tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado.

La exsocialista está siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y por pertenencia a organización criminal

Desde La Roca, Edu Galán habla de la evolución de Leire Díez desde que salió a la luz toda su trama, "A mí como psicólogo el personaje de Leire Díez es fascinante, absolutamente fascinante", comenta el colaborador. "La presentación en sociedad de esta persona... esa rueda de prensa completamente absurda en la que está mirando al aire media hora", recuerda Galán sin aguantar la risa.

"Como pasas de ese personaje estrambótico en el que puedes decir que es una persona que tiene delirios de grandeza a una comisionista moviendo esta cantidad de dinero. ¿Cómo pasa de una cosa a la otra?", añade Edu Galán.

