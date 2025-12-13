Benjamín Prado, tras el escándalo del alcalde de Algeciras: "Uno se pregunta qué tipo de gente llega a la política en este país"

En este vídeo de La Roca, Benjamín Prado se pregunta qué tipo de personas llegan a ocupar los principales puestos políticos en nuestro país. Todo esto surge a raíz de las denuncias del PSOE de Algeciras ante la Fiscalía, solicitando que se abriera una investigación Landaluce.

El pasado viernes se conoció que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, había registrado ese mismo día su baja como miembro del grupo parlamentario 'popular' en el Senado, aunque sigue manteniendo su acta como senador.

Todo esto ocurre después de que el PSOE de Algeciras presentara, el miércoles 10 de diciembre, una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, solicitando que se abriera una investigación al edil por presuntos delitos contra la libertad sexual, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

"Uno se pregunta qué gente llega a la política en este país. ¿Qué tipo de gente llega? ¿Lo peor de cada casa?", se cuestiona Benjamín Prado desde La Roca. Asimismo, el colaborador añade que lo ocurrido en Algeciras es "lamentable y vergonzoso".

