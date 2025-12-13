Un hombre explica en qué consiste la copaternidad: "La única diferencia es que no hay amor romántico"

En España crece un nuevo modelo de familia: la copaternidad. Personas que no son pareja deciden tener y criar un hijo juntos, siguiendo acuerdos legales similares a los de un divorcio, aunque todavía no existe una ley que lo regule.

En los últimos años, en España se ha instalado un nuevo modelo de familia. La copaternidad consiste en tener y criar un hijo con una persona que no es pareja. Una práctica que no es ilegal, pero que tampoco cuenta con ninguna ley que la regule. Asimismo, la copaternidad se rige por las mismas 'reglas' que en un divorcio: a través de acuerdos reguladores, custodia compartida y un contrato privado.

La Roca ha podido hablar con Daniel Trujillo, un copadre, que ya está en proceso de ser padre con una mujer a la que ha conocido a través de una página web. "Siempre he querido ser padre", ha asegurado, pero no había encontrado la forma de serlo.

"Soy homosexual, con lo cual no encontraba una posibilidad real de ser padre más allá de adoptar o la gestación subrogada. La gestación subrogada primero se me iba de presupuesto, es extremadamente cara y trae muchísimos problemas legales. Además, creo que el niño se quedaría sin su otra mitad, sin su madre, es importante que tenga la figura de los dos padres", ha explicado.

Asimismo, ha relatado que a raíz de ese momento se puso a buscar hasta que dio con una web en la que le permitía ponerse en contacto con otras mujeres que también querían lo mismo que él. "La idea es conocer bien a la persona, no puede ser una extraña. Tiene que haber confianza y amistad", ha señalado, explicando que en su caso se ha ido forjando a base de citas.

"La única diferencia que hay con una pareja tradicional es que no hay amor romántico y me parece más sano... Todo es por el bien del menor", ha terminado diciendo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí