Joaquim Bosch, sobre Mazón: "Para que pueda haber responsabilidad penal, no basta con que tuviera información"

El magistrado Joaquim Bosch explica el posible futuro judicial de Carlos Mazón tras conocer los nuevos mensajes que Salomé Pradas se intercambió tanto con él como con su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el día de la DANA y que ahora ha aportado a la jueza de Catarroja.

En uno de esos mensajes, a los que ha tenido acceso laSexta, se puede leer cómo Pradas le indica a Cuenca que empiezan a ser notificados de los primeros fallecidos por la catástrofe: "Nos informan de un fallecido en Utiel", le escribe a las 16:28. Después, Cuenca le responde con lo que le ha dicho Mazón: "Igual a las 19 hrs vamos a 112 (Cecopi)".

Este mensaje se remitió a las 16:28. En ese momento, Mazón se encontraba en El Ventorro comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, en una comida que se alargó varias horas; algo que no casa con lo que el propio Mazón declaró en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en Les Corts: "No sabía que la gente se estaba ahogando (...)", aseguró. En el vídeo podemos ver, no obstante, toda esta información y secuencia.

"¿Puede esto comprometer el futuro judicial de Mazón?", le pregunta al magistrado Inés García, en directo en Al Rojo Vivo: "Todos esos datos, más aún si los conectamos también con otros aportados hasta ahora, nos muestran que sí hubo una comunicación directa entre la consellera y Mazón o indirecta a través de su jefe de Gabinete, Cuenca. Es decir, sí había un conocimiento de cómo se estaba gestionando la Emergencia, con falta de diligencias o con actuaciones insuficientes, según marca indiciariamente todas las resoluciones judiciales que se han dictado hasta ahora", responde Bosch.

Y efectivamente, añade el magistrado, esta nueva información que hemos conocido, "va en la línea de un conocimiento más concreto o más claro de lo que hasta ahora el expresident había reconocido".

Sin embargo, aclara Bosch que es importante subrayar que "para que pueda haber responsabilidad penal por parte de Mazón, no basta con que tuviera información de lo que estaba ocurriendo, sino que se tendría que acreditar, al menos indiciariamente para que se pudiera producir una imputación, que él intervino en la toma de decisiones o que fue decisivo de alguna forma para que se produjeran omisiones y que ese alerta no se enviara a tiempo".

Es decir, tal como matiza y concluye el magistrado, "que la alerta se hubiera retrasado por culpa de Mazón o que hubiera dado directrices concretas que hubieran sido imprudentes". En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

