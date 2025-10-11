Carlos Barvadío, abogado, sobre la sentencia contra el gurú financiero Roberto Gamboa: "Las cláusulas que impuso son abusivas"

Un juez ha emitido una sentencia histórica contra Roberto Gamboa, uno de los gurús financieros más populares de España, al obligarle a devolver el dinero de su curso online a un alumno estafado. La decisión abre la puerta a nuevas demandas similares.

Por primera vez en la historia se ha dictado una sentencia firme contra uno de los gurús financieros más seguidos de España. Se trata de Roberto Gamboa, conocido por haber creado la profesión de 'trafficker digital', con la que prometía éxito y riqueza en el mundo online a través de un curso valorado en más de 3.000 euros.

Ahora, un juez le ha condenado a devolver a un usuario cerca de 5.000 euros, cantidad que incluía la inversión en el curso, por considerarlo un engaño.

Desde La Roca han contactado con Carlos Barvadío, abogado experto en sectas y representante legal de la víctima. "Es la primera sentencia donde se condena a un llamado 'vende humos' a devolver el dinero a su cliente por venderle un curso en el que no informaba realmente sobre la propia calidad o contenido del curso", explica el letrado.

Barvadío califica esta resolución como "pionera", ya que abre la puerta a que otras personas afectadas por Roberto Gamboa o por otros gurús financieros puedan demandar y "pedir la nulidad de las cláusulas que interponen este tipo de sujetos".

En este caso, su cliente ha conseguido la devolución íntegra del importe del curso, además del pago de las costas judiciales e intereses generados.

El abogado detalla que este éxito judicial se debe a la estrategia utilizada: "No se ha ganado una sentencia hasta ahora porque muchos compañeros lo han llevado por el ámbito penal. El ámbito penal es un ámbito mucho más difícil, se necesitan muchas más pruebas, exige un engaño relevante. Es mucho más fácil llevarlo por lo civil porque basta con demostrar que la información no era del todo exacta", comenta Barvadío.

En cuanto a las posibilidades reales de recuperar el dinero, el letrado señala que son "bastantes", ya que "la sentencia lo que dice es que esas cláusulas que impuso Roberto Gamboa en esa época son abusivas y nulas de pleno derecho".

