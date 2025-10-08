Condenan al falso gurú financiero Roberto Gamboa por "vender humo" con cursos con los que prometía éxito y riqueza

Los detalles Un juez ha condenado a Roberto Gamboa a devolverle a un usuario el dinero que había invertido en su curso, que cuesta cerca de 5.000 euros, después de que le denunciase por ser un engaño.

Roberto Gamboa se presentaba como un gurú financiero, asegurando haber creado la mejor profesión del mundo: el trafficker. A través del Instituto de Tráfico Online, prometía éxito y riqueza en el ámbito digital con un curso de casi 5.000 euros, que incluía una entrevista preliminar de 120 euros. Sin embargo, la Justicia lo ha calificado como un "vende humos", obligándolo a devolver el dinero a un usuario que lo denunció. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, advierte sobre la proliferación de estos falsos cursos y másteres, que a menudo resultan ser estafas o productos sin valor real.

Roberto Gamboa aseguraba haber encontrado la mejor profesión del mundo, una que te permitía viajar, tener tiempo libre y ganar dinero. En concreto, hablaba de la figura del trafficker, una profesión que se inventó él y con la que prometía éxito y riqueza en el mundo online.

Esta especie de gurú financiero es el creador del Instituto de Tráfico Online. Un proyecto que ha provocado que, desde hoy, sea considerado para la Justicia como un auténtico "vende humos".

Él se dedicaba a prometer la panacea con su máster de trafficker. Un curso no reconocido ni oficial para una profesión inexistente que cuesta unos 4.840 euros. Un precio al que hay que sumarle una entrevista preliminar que se debe realizar para ver si eres apto y por la que debes pagar 120 euros más.

Al final, si eres capaz de costear los casi 5.000 euros que cuesta el curso, acabas siendo apto. Una formación con la que prometía millones de euros en apenas 12 meses.

Ahora, por primera vez, un juez ha obligado a este falso gurú a devolverle la totalidad de ese dinero a un usuario que le denunció por vender humo.

Desde las asociaciones advierten de la proliferación de estos falsos cursos y másteres motivacionales. "Suponen en muchas ocasiones perder tu dinero, cuando se trata de un producto, otras veces se trata de verdaderas estafas", ha explicado Patricia Suárez, presidenta de Asufin.