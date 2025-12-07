Álex Loya explica cómo se encuentra Lucas (Andy y Lucas): "Va a lograr la operación que tanto ansiaba"

Tras su separación de Andy, Lucas ha iniciado una nueva etapa marcada por la tranquilidad y los proyectos personales. Álex Loya cuenta cómo el artista se ha comprado un coche de lujo valorado en 75.000 euros.

En este vídeo de La Roca, Álex Loya explica cómo está siendo la nueva vida de Lucas tras separarse de Andy. "Está tranquilo, está bien, está centrado en sus proyectos", asegura el colaborador de La Roca.

Asimismo, Loya comenta que Lucas se ha comprado "un coche de alta gama" valorado en 75.000 euros. "Le gustan los coches y como no debe a nadie se lo puede comprar", señala el periodista, haciendo referencia a aquellos que dicen que Lucas debe dinero a los promotores de su concierto y a su antiguo compañero.

Por otro lado, Álex Loya explica que es probable que Lucas pase por quirófano en 2026 para solucionar el problema de su nariz. "Va a lograr la operación que tanto ansiaba, ha estado muy centrado en sus curas. Está completamente focalizado en su salud", apostilla el colaborador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí