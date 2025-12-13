Silvia Taulés, tras las declaraciones de Mar Flores sobre la prensa: "Nos trata como tontos"

"La culpa no es de los medios que queremos hacer ver que ellos se llevan mal... es que se llevan mal, nos han dado muchas pruebas", comenta Berni Barrachina sobre la relación entre Mar Flores y su hijo.

Mar Flores ha concedido una entrevista a 'Zodiac: Un pódcast de VANITATIS', donde la modelo ha vuelto a sincerarse sobre la relación que mantiene con su hijo Carlo Constancia. Asimismo, ha criticado que los medios de comunicación están empeñados en demostrar que no hay relación entre ambos.

"Me hace mucha gracia, porque a veces las propias agencias de prensa quieren dirigir la comunicación hacia un lado que les va a venir bien porque hay polémica. Recuerdo el 13 de noviembre, cumpleaños de mi hijo. El equipo y yo le hicimos una sorpresa, le sacamos una tarta con velas donde estábamos rodando y todas esas fotografías existen. Nunca hemos visto publicado ese momento, pero sí momentos donde nos sacan por separado y dicen 'no se hablan'. Es surrealista", ha comentado la modelo en el citado medio.

Tras escuchar las declaraciones, la periodista Silvia Taulés se ha mostrado muy crítica con la modelo por sus palabras hacia la prensa. "Nos trata como tontos", ha señalado la colaboradora de La Roca.

Por otro lado, Berni Barrachina ha hecho la siguiente reflexión sobre las declaraciones de Mar Flores: "La culpa no es de los medios que queremos hacer ver que ellos se llevan mal... es que se llevan mal, nos han dado muchas pruebas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí