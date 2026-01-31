Andrea Levy carga contra Puente por no ir al funeral de Adamuz: "Estaba en el Congreso haciéndose la víctima"

Dos funerales por las víctimas del accidente de tren de Adamuz han marcado la actualidad política. Mientras los reyes y varios líderes acudieron al acto en Huelva, Andrea Levy critica en La Roca la ausencia del presidente del Gobierno y del ministro de Transportes.

Hace unos días tuvo lugar en Huelva un funeral religioso en honor a las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Al acto asistieron los reyes, varios ministros, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Mientras tanto, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida organizaron un funeral paralelo en la catedral de la Almudena, que contó con la presencia de distintos representantes regionales.

Desde La Roca, Andrea Levy criticó que ni Pedro Sánchez ni Óscar Puente acudieran a ninguno de los dos actos. "Me sorprende que el ministro de ramo, porque no olvidemos que es un accidente ferroviario, no estuviera. ¿Dónde estaba? Estaba en el Congreso haciéndose la víctima y diciendo que todos le tenemos manía porque lo hace superbién", comentó la dirigente del Partido Popular.

Además, Levy insistió en la gravedad de estas ausencias. "A mi me parece grave que Óscar Puente no este, me parece relevante que no fuera Sánchez", añadió la colaboradora del programa.

