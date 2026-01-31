¿Qué contiene la caja negra de un tren? Un experto lo explica en La Roca: "Recoge toda la información del accidente"

La investigación del accidente de Adamuz sigue paralizada a la espera de documentación y permisos judiciales. Desde La Roca, César Franco explica cómo la caja negra del tren permitirá reconstruir los momentos previos al accidente y entender qué ocurrió.

La investigación del accidente de Adamuz continúa parada a la espera de que Adif aporte nuevos documentos y de que el juzgado de Montoro conceda los permisos necesarios para seguir con el análisis de pruebas. Será fundamental conocer los datos de la caja negra del tren para saber qué ocurrió en los momentos previos al accidente.

Desde La Roca, el presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, César Franco, ha explicado qué información contiene esta caja. Según el experto, en ella "se recoge toda la información que hay en el tren en el momento del accidente, pero también en el periodo anterior".

Es decir, contiene "todo lo que tiene que ver con la dinámica del tren", desde la velocidad y la dinámica, hasta si en algún momento se activó un sistema de seguridad. Además, este tipo de cajas guarda "todas las conversaciones que se producen por parte del maquinista".

Franco señala que, una vez se conozca el contenido de la caja negra, se podrá reconstruir cómo se produjo la rotura de la vía y entender con detalle las causas del accidente.

