Un experto analiza el sistema de pensiones español: "Nunca va a estar en riesgo porque el Gobierno lo pone como prioritario"

Los pensionistas ya han recibido la subida de enero, pero la revalorización de febrero sigue en el aire tras el rechazo del Congreso. Desde La Roca, Nacho Conde Ruiz analiza si el sistema de pensiones corre peligro y qué pasará.

Los pensionistas ya han cobrado la subida en la mensualidad de enero, pero la revalorización de febrero queda en el aire tras el rechazo del Congreso de los Diputados. Desde La Roca, el economista Nacho Conde Ruiz explica si peligra el sistema de pensiones en España y si la revalorización finalmente saldrá adelante.

"Seguramente lo que ocurrirá es que el Gobierno sacará un real decreto solamente con las pensiones, lo aprobarán y los pensionistas no verán cómo se les merma la pensión", opina el experto. Asimismo, en caso de que no se llegue a aprobar, Conde Ruiz señala que "en las siguientes mensualidades se les iría retirando un poco para compensar".

No obstante, apunta que esta opción es "impensable" debido al peso electoral de los pensionistas. "Sería un suicidio para el Gobierno", asegura el experto en economía.

Por otro lado, aclara si el sistema de pensiones español es sostenible o está en peligro. "Sostenibles son, en riesgo, nunca van a estar porque el Gobierno pone como prioritario el gasto en pensiones", apostilla.

Sin embargo, considera que sería oportuno adaptar el sistema a la "nueva realidad demográfica" que se está viviendo en España, donde la calidad de vida de los pensionistas es mayor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí