El Seprona denuncia la impunidad de la caza furtiva: "Las penas son mínimas y a los cazadores les compensan"

La caza furtiva de lujo mueve millones de euros y amenaza a especies protegidas en España. Desde La Roca, Isabel García, jefa del Seprona de Zamora, denuncia que las penas para los cazadores ilegales son demasiado bajas y poco disuasorias.

La Roca ha llevado a cabo una investigación sobre la caza furtiva de lujo, una práctica ilegal que mueve millones de euros. Este negocio amenaza a todo tipo de animales, incluidos los protegidos, y desafía constantemente al Seprona.

A nivel mundial, la caza furtiva y el comercio ilegal de especies son tan lucrativos como el narcotráfico o el tráfico de armas. Solo este mes, la Guardia Civil tramitó 19 denuncias por caza furtiva en Segovia.

Desde el plató, Isabel García, jefa del Seprona de Zamora, denuncia la falta de condenas efectivas para los cazadores furtivos que logran detener. Según García, en España "las penas son escasas".

"Cazar furtivamente es un delito tipificado en el Código Penal desde hace años, pero aun así las penas son mínimas. Es decir, la instrucción para los jueces es tediosa, es complicada y muchas veces se queda en nada, pero porque son penas muy bajas. Hasta dos años de prisión o una pena de multa les compensa (a los cazadores)", critica la jefa del Seprona de Zamora.

Además, señala que existe la inhabilitación de hasta cinco años, una sanción que considera que es la que "sufren de una manera más directa" los cazadores furtivos.

