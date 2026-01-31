¿Aprobarías el examen para recibir la nacionalidad española? Te ponemos a prueba con unas preguntas que descolocan a Nuria Roca

"A mí me hacen el examen y me quitan la nacionalidad", ha expresado la presentadora de La Roca, quien ha fallado dos de tres preguntas.

La nacionalidad española se consigue pasando un examen que tiene algunas preguntas de la que ni los españoles conocen su respuesta. "A mí me hacen el examen y me quitan la nacionalidad", ha reconocido Nuria Roca, quien ha fallado dos de las tres preguntas que se han planteado en el programa.

"¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones españolas?", ha preguntado Berni Barrachina, quien ha dado como opciones de respuesta el presidente del Gobierno, el rey y el director de la RAE. La respuesta correcta es el rey, algo que no han acertado ni la presentadora del programa ni Nacho García, quienes han respondido la primera opción.

En una comunidad de vecinos, ¿qué es una norma básica? ¿No molestar con ruido, abrir la puerta al cartero o limpiar los espacios comunes? De nuevo, Roca se ha vuelto a equivocar, al responder que hay que limpiar los espacios comunes, cuando lo que en realidad no se puede hacer es molestar con ruido.

Por último, a la pregunta de si las Cortes Generales representan al pueblo español, a los partidos políticos o a los ministros, todos han respondido la opción correcta: a los ciudadanos.

