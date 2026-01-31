Silvia Taulés, tras hablar con el entorno de Shakira sobre su posible regreso a España: "Me dijeron que es imposible"

Los rumores sobre un posible regreso de Shakira a España han generado expectación. Desde La Roca, Silvia Taulés aclara que, según el entorno de la cantante, mudarse a Madrid de manera definitiva no parece una opción real por ahora.

Después de un tiempo viviendo en Miami, los rumores apuntan a que Shakira estaría pensando en volver a España, aunque esta vez cambiaría Barcelona por Madrid. Desde el plató de La Roca, Silvia Taulés ofrece más información sobre el tema.

Según Taulés, tras hablar con el abogado de la cantante, este le aseguró que la vuelta de Shakira a España la ve "imposible". "Hablé también con parte de su equipo en Colombia, el que está con su padre, y me dijeron que lo veían muy raro", añade la colaboradora.

La periodista comenta que lo más probable es que la colombiana se instale en Madrid solo durante su próxima gira europea. "Tiene sentido, pero eso no es vivir en Madrid. El abogado me dijo: 'olvídate de eso'", concluye Silvia Taulés.

