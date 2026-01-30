Tras el respeto y solemnidad del funeral vuelve la crispación política: el PP reprocha a Sánchez y Puente que no estuvieran en Huelva cuando hace unos días pedían que no fuesen

¿Por qué es importante? El Gobierno ha intentado ceñirse a la petición de los familiares de evitar la polarización, pero en seguida el PP ha retomado los ataques: primero por la propia investigación y, después, por las ausencias de Sánchez.

Un día después del funeral para despedir a las víctimas mortales del accidente de Adamuz se ha vuelto a comprobar que algunos políticos no están a la altura de lo que los ciudadanos les piden. Durante la ceremonia las propias familias de los fallecidos y los supervivientes les pidieron no polarizar, pero este viernes el PP ha vuelto a reprochar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no estuvieran presentes en el funeral en Huelva, cuando hace apenas unos días les pedían que no fuesen.

"Ellos no son solo los 45 del tren, pero son los 45 del tren. Y nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 19:45 de aquella fatídica tarde", dijo Liliana Sáez, cuya madre, Natividad, falleció en uno de los trenes del accidente de Adamuz y que en el funeral de este jueves en Huelva puso voz a los familiares y supervivientes de la tragedia. Esta tarde, sin embargo, se ha conocido que una mujer que estaba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba se ha convertido en la víctima número 46 del accidente de Adamuz.

Los fallecidos en el accidente estuvieron presentes en el funeral a través de sus familiares, y por ellos pidieron saber la verdad de lo que pasó cuanto antes. "Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren", agregó Liliana.

Lo hicieron, además, desde la calma, con sosiego y sin reproches, porque eso es lo que necesitan ahora las víctimas y lo que piden trasladar también a la política. No se puede estar en un acto con tanta solemnidad y luego salir fuera y volver a la crispación. "No se puede estar en un acto con tanta solemnidad y luego salir fuera y volver a la crispación", ha destacado este viernes Mario Samper, un superviviente del Alvia siniestrado, en Al Rojo Vivo.

El Gobierno ha intentado ceñirse a su petición. "El Gobierno no va a mirar hacia otro lado, va a seguir trabajando, con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final", ha dicho Sánchez este viernes. Pero en seguida han vuelto a los ataques. Primero por la propia investigación y, después, por las ausencias del presidente del Gobierno.

"Ni han pedido disculpas, ni ha asumido nadie responsabilidades. Se les está engañando", ha cargado contra el Gobierno este viernes Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP. Mientras, el 'número dos' del PP, Miguel Tellado, ha dicho que "el presidente del Gobierno debería haber acompañado a las familias". "Lamentablemente no quiso estar, prefirió esconderse en La Moncloa", ha agregado.

También ha habido palabras contra Puente, como las del alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha señalado que "lo que debería haber hecho ayer es ir a ese funeral en Huelva, darles un abrazo y decirles [a las familias de los fallecidos] que está con ellas".

Esto es lo que exige ahora el PP, después de la misa, aunque unos días antes decían otra cosa. "Verle en Huelva seria una provocación. Sería cruel", decía el propio Bravo este lunes. Estas declaraciones contradictorias son son coherentes para Moncloa. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que "llama la atención que el PP pida a Sánchez que no vaya y al mismo tiempo critique que no vaya". Las palabras de este viernes tampoco han sido coherentes con el respeto y la solemnidad mostrada este jueves en el funeral.

