Alfredo Corell, inmunólogo, sobre el virus de la peste porcina: "No hay ningún peligro para los humanos"

La Generalitat de Cataluña confirma que el brote de peste porcina se ha contenido en la zona. Alfredo Corell, experto en inmunología, explica que las medidas de contención funcionan y asegura que el virus no representa ningún peligro para los humanos.

Esta tarde, la Generalitat de Cataluña ha confirmado que el brote de peste porcina se ha contenido en la zona y ha asegurado que el sistema de contención ha funcionado. Para conocer más sobre la situación, La Roca ha conectado en directo con Alfredo Corell, catedrático de inmunología en la Universidad de Sevilla.

"Es muy buena señal saber que el brote está localizado, eso es clave. Ya ha pasado una semana y sigue todo centrado en la misma zona, lo que es una buenísima señal y al menos significa que las medidas de contención están funcionando", comenta el experto.

Por otro lado, habla de la posibilidad de que el virus haya podido salir de un laboratorio cercano a la zona, donde se estaba investigando una vacuna contra la peste porcina.

"La hipótesis del bocadillo o de las suelas manchadas del virus que llegan desde Europa eran factibles, pero la posibilidad de que haya habido un escape del laboratorio sorprende", señala Corell, debido a las medidas de seguridad que se aplican en estos centros.

Asimismo, aclara a los espectadores que para el ser humano no existe "ningún peligro" con el virus de la peste porcina, pues este "no pasa al hombre" ni siquiera aunque se consuma comida contaminada.

